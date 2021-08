Liebe auf den zweiten Blick : Liebe auf den zweiten Blick: Warum Bielefeld eine Reise wert ist

Bielefeld ist anders: eher chaotisch, krumm und schief als lieblich und aufgeräumt. Bielefeld ist eher die Ungewöhnliche unter den gewöhnlichen Städten. Eine typische Liebe auf den zweiten Blick.

Bielefeld | Dom in der Mitte, Altstadt drumherum, städtischer Ring innen, städtischer Ring außen – so ist Bielefeld nicht. Bielefeld ist nicht Paderborn, Münster oder Osnabrück, Bielefeld ist anders als seine Nachbarn: eher chaotisch, krumm und schief als lieblich und aufgeräumt. 1986 betrat ich das erste Mal in meinem Leben Bielefelder Boden. Für ein Konzert. Ic...

