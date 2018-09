Vor Europawahl 2019 : Unionskreise: Manfred Weber will sich als EVP-Spitzenkandidat aufstellen

Bei der Suche nach einem Nachfolger für EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ruht der Fokus auf dem CSU-Vizen.

von dpa

04. September 2018, 23:56 Uhr

Berlin | Der EVP-Fraktionsvorsitzende im Europaparlament, Manfred Weber, will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur an diesem Mittwoch ankündigen, dass er sich um die Spitzenkandidatur für die Europawahl im Mai kommenden Jahres bewerben will. Dies habe er am Dienstag in einer CSU-Präsidiumsschalte angekündigt, hieß es aus Unionskreisen. Auch die "Bild"-Zeitung und "Spiegel Online" berichteten über eine entsprechende Entscheidung Webers.

Weber hat sich in der Öffentlichkeit bislang noch nicht klar dazu geäußert, ob er Spitzenkandidat der europäischen Parteienfamilie EVP werden will. Er verwies zuletzt nur immer wieder darauf, dass die EVP die Kandidaturfrage erst im November klären werde und er sich über den Sommer Gedanken über das Thema machen wolle.

Nach Auffassung des deutschen EU-Kommissars Günther Oettinger (CDU) würde er einen guten Spitzenkandidaten für die Europawahlen im Mai 2019 abgeben. "Ich halte sein Interesse für mehr als legitim. Ich traue ihm einen guten Wahlkampf zu, er würde das Amt hervorragend ausfüllen", sagte Oettinger (64) dem "Spiegel".