Ab September : Umfrage: Jeder Zweite für Wegfall von Corona-Maßnahmen für Geimpfte

Leben wie vor der Pandemie: Geht es nach der Hälfte der Deutschen, sollte das für vollständig Geimpfte ab September möglich sein. Das ergab eine Umfrage.

Berlin | Der Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge befürwortet eine knappe Mehrheit der Deutschen eine Aufhebung aller Corona-Maßnahmen für vollständig Geimpfte ab September. In der am Dienstag veröffentlichen Befragung sprachen sich 51 Prozent dafür aus, 39 Prozent lehnten dies ab. Elf Prozent machten keine Angaben. In der Altersgruppe z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.