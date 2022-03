Umfrage des Tages : Ukraine-Krieg: Muss die Nato deutlicher gegenüber Russland auftreten?

Das Militärbündnis hat den Ton gegenüber Putin verschärft. Doch reicht das aus? Oder müsste der Westen noch deutlicher auf den russischen Angriffskrieg reagieren? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

07. März 2022, 06:27 Uhr

Flensburg | Der Westen reagiert mit zahlreichen wirtschaftlichen Sanktionen auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die Welt fühlt sich an dunkelste Stunden der Geschichte erinnert. Wladimir Putin wird auch von der Nato scharf kritisiert, aber reicht das so noch aus?

Wir wollen in der Umfrage des Tages von Ihnen wissen, ob Sie die aktuelle Vorgehensweise der Nato für richtig halten. Stimmen Sie auch ohne Abo ab:

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.