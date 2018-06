Reaktion auf Strafzölle : Handelsstreit den USA: EU kündigt Gegenzölle ab Juli an

Die EU-Kommission kündigt Gegenzölle an. Eine Einigung der Mitgliedsstaaten steht aber noch aus.

von dpa

06. Juni 2018, 12:39 Uhr

Brüssel | Die europäischen Vergeltungszölle auf US-Produkte wie Whiskey, Jeans und Motorräder sollen Anfang Juli wirksam werden. Die EU-Kommission traf nach eigenen Angaben am Mittwoch eine entsprechende Entscheidung. Die noch notwendigen Vorbereitungen sollten in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten bis Ende Juni abgeschlossen werden, erklärte Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic in Brüssel.

Die EU reagiert mit den neuen Zusatzzöllen auf die Einführung von US-Sonderabgaben auf Stahl- und Aluminiumprodukte. Diese werden von den Europäern als nicht vereinbar mit den Regeln der Welthandelsorganisation WTO beurteilt. Zunächst hatte es geheißen, der Start der EU-Zölle könnte frühestens zum 20. Juni kommen.