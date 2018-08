Taxi Driver, Der Pate und Co. : Robert De Niro wird 75 – Erkennen Sie seine größten Filmszenen?

Zum 75. Geburtstag von US-Schauspieler Robert De Niro können Sie Ihr Wissen über seine berühmtesten Filme testen.

von Maximilian Matthies

17. August 2018, 16:43 Uhr

Los Angeles | Auch mit 75 Jahren hat es Robert De Niro als Mafioso noch drauf. Mit schmierig zurückgekämmten Haaren, offener Lederjacke und zwei Knarren in der Hand steht er über seinem Opfer – so wirbt ein Poster für den Mafiathriller "The Irishman". Der Film soll 2019 herauskommen.

Mit De Niro, Al Pacino, Joe Pesci und Harvey Keitel hat Martin Scorsese ein altbewährtes Team zusammengetrommelt. Es ist der neunte gemeinsame Spielfilm der Altmeister De Niro und Scorsese, nach Klassikern wie "Taxi Driver", "Wie ein wilder Stier" und den Mafia-Dramen "Hexenkessel", "Good Fellas" und "Casino".

