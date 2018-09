Erster Verurteilter nach #MeToo : US-Entertainer Bill Cosby zu drei Jahren Haft verurteilt

US-Entertainer Billy Cosby muss wegen schwerer sexueller Nötigung ins Gefängnis.

von dpa

25. September 2018, 20:19 Uhr

Norristown/Philadelphia | US-Entertainer Bill Cosby ist wegen schwerer sexueller Nötigung in drei Fällen zu mindestens drei Jahren Haft verurteilt worden. Richter Steven O'Neill verkündete am Dienstag in Pennsylvania das Strafmaß für den 81-Jährigen, gegen das dessen Anwälte Berufung einlegen wollen.

Mehr in Kürze.