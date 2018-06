Streit bei Handel, Iran und Klima : Treffen der „G7 minus 1“ – Was bleibt von den Ergebnissen?

Für Europa geht es ums Eingemachte Ein Kommentar von Thomas Spang G-7 minus 1 – so lässt sich das Fazit des Gipfels der sieben wichtigsten Industrienationen in Kanada auf eine knappe Formel bringen. Diese steht für eine dramatische Zäsur, die das Ende der Nachkriegsordnung besiegeln könnte. US-Präsident Donald Trump ließ es dafür nicht an Symbolik mangeln. Er kam zu spät, reiste früher ab und warb für einen, der, wie er, nur das Recht des Stärkeren akzeptiert. Mit einer fadenscheinigen Begründung zog der Präsident dann die Unterschrift unter die mühsam verhandelte Schlusserklärung zurück. Über den Wutausbruch via Twitter auf dem Weg nach Singapur ging fast verloren, dass der ehemalige Führer des Westens seinen engsten Verbündeten offen mit einem Handelskrieg gedroht hat. Trump-Fans spricht der „America-First“-Präsident aus dem Herzen. Wie ihr Präsident sehen diese sich und ihr Land als Opfer aller anderen Staaten. Freihandel und Diplomatie ist für sie ein Nullsummen-Spiel, bei dem der Erfolg des einen, der Verlust des anderen bedeutet. Nach dem Fiasko von Kanada muss sich der führungslos gewordene Westen nun auf den nächsten Angriff einstellen: Die Verknüpfung von Handel und Sicherheit durch die Infragestellung der Nato. Das Verteidigungsbündnis ist dem Nationalisten mindestens so lange ein Dorn im Auge wie der Freihandel. Trump hat aus seiner Abneigung gegen die auf Zusammenarbeit und Regeln gegründete Nachkriegsordnung nie ein Geheimnis gemacht. Beim G7-Gipfel in Kanada rieb er es allen noch einmal unter die Nase. Er fand nettere Worte für Putin und Kim als Trudeau und Merkel. Für Europa geht es ums Eingemachte. Mehr noch als für Kanada stehen die Sicherheit und der Wohlstand des Kontinents auf dem Spiel. Putins Agenda liegt Trump näher als die Werte des Westens. Merkel, Macron und Trudeau verdienen Beifall für ihre Standhaftigkeit. Doch mit einem Foto allein, dass zeigt wie Merkel Trump Paroli bietet, wird es nicht getan sein. Es bedarf einer Eindämmungs-Strategie, die den Westen vor Trumps Abrissbirne schützt. Jedes Nachgeben bedeutet Schwäche und schafft einen Präzedenzfall für weitere Nötigung. Das sollten vor allem die deutschen Autobauer bedenken. Jemand, der angekündigt hat, so lange weiter zu machen, bis keine deutsche Luxuskarosse mehr über die Fifth Avenue rollt, wird sich nicht besänftigen lassen. Das ist eine gefährliche Illusion. Kein Land allein kann schaffen, was ein starkes und vereintes Europa leisten kann. Deutschland und Frankreich müssen deshalb beherzt vorangehen und notfalls erst mit einer kleineren Zahl an EU-Staaten ein integriertes „Kern“-Europa schaffen. Das Fiasko des G7-Gipfels zeigt, wie wenig Verlass auf Trumps Amerika mehr ist. Die Zukunft des Westens liegt in Europa.