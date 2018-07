Tödlicher Unfall in England : Mädchen stirbt auf platzender Hüpfburg

Aufgeschreckt durch einen lauten Knall sahen Augenzeugen wie das Mädchen weggeschleudert wurde.

von dpa

01. Juli 2018, 20:51 Uhr

Gorleston | Ein junges Mädchen ist Berichten von Augenzeugen zufolge nach dem Platzen einer Hüpfburg in Ostengland gestorben. Der Vorfall habe sich bei hochsommerlichen Temperaturen an einem Strand in Gorleston ereignet, teilte die Polizei der Grafschaft Norfolk am Sonntag mit.

Augenzeugen hatten einen laut Knall gehört und gesehen, wie das Mädchen weggeschleudert wurde. Die näheren Umstände waren zunächst nicht bekannt. Das Mädchen starb im Krankenhaus. Der Strand war wegen der Hitze sehr gut besucht.