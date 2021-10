Frauenrechtsaktivist erzählt : Flucht vor den Taliban: „Kann nicht beschreiben, wie sehr ich gelitten habe“

Said Sayedi leitete in Afghanistan eine NGO für Frauenrechte – und bekam dafür Drohungen von den Taliban nach deren Machtübernahme. Dank eines deutschen Hilfswerkes gelang ihm und seiner Familie die Flucht.

Osnabrück | Als das Flugzeug Mitte Oktober über Kabul abhob, konnte er die Tränen nicht mehr zurückhalten, erzählt Said Wase Sayedi. Anderthalb Monate liegen hinter ihm, in denen er um seine Sicherheit und die seiner Familie fürchtete. Anderthalb Monate, in denen er versucht hat, sein Heimatland zu verlassen – und immer wieder scheiterte. Die radikalislamische...

