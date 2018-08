"Aggressive Stimmung" und Verletzte : Tausende Menschen bei Demos in Chemnitz – Wasserwerfer fahren vor

Einen Tag nach Übergriffen auf Ausländer bei einer rechten Kundgebung marschiert die rechte Szene erneut durch Chemnitz.

von dpa

27. August 2018, 20:41 Uhr

Chemnitz | Nach den gewalttätigen Ausschreitungen in Chemnitz haben sich am Montagabend mehrere tausend Menschen in der sächsischen Stadt an Protestdemonstrationen beteiligt. Allein an der von Rechten getragenen Kundgebung beteiligten sich nach Schätzungen weit mehr als 2000 Menschen. Nachdem mehrere Böller explodierten und eine Rakete aus den Reihen dieser Demonstration gezündet wurde, setzte sich ein Marschzug in Bewegung.

Auf der anderen Seite der viel befahrenen Hauptstraße hatten sich mehr als 1000 Gegendemonstranten zusammengefunden. Die Polizei versuchte mit einem Großaufgebot von Beamten und Fahrzeugen, beide Lager zu trennen. Wasserwerfer wurden aufgefahren, um bei einer weiteren Eskalation die Lage unter Kontrolle zu halten. "Wir sind gut vorbereitet. Wir haben ausreichend Kräfte angefordert", sagte die Chemnitzer Polizeipräsidentin Sonja Penzel. Zu der Anzahl der Einsatzkräfte wollte sie aus einsatztaktischen Gründen keine Angaben machen.



Nach Polizeiangaben wurden mehrere Verletzte zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, nachdem Kundgebungsteilnehmer der beiden Versammlungslager mit "Feuerwerkskörpern und anderen Gegenständen" geworfen haben. Die Polizei bezeichnete die Stimmung als "zunehmend aggressiv". Sie berichtet zudem von Vermummten und Menschen, die Steine aufsammeln würden.

Marsch ordnungsgemäß beantragt

Einen Tag nach Übergriffen auf Ausländer in Chemnitz hatte die rechte Szene zusätzlich zu einer Kundgebung auch eine Demonstration durch die Innenstadt beantragt. "Wir hatten keine Handhabe, den Marsch durch die Stadt zu untersagen", sagte Miko Runkel, Ordnungsbürgermeister von Chemnitz am Montag. Es seien aber entsprechende Auflagen erteilt worden. Details nannte er nicht.

Nur wenige Meter entfernt war am frühen Sonntagmorgen ein 35 Jahre alter Deutscher niedergestochen worden und gestorben. Gegen zwei Tatverdächtige aus Syrien und dem Irak wurden inzwischen Haftbefehle wegen gemeinschaftlichen Totschlags erlassen.

Am Sonntagnachmittag waren nach einem Aufruf einer rechten Ultra-Gruppierung aus dem Umfeld des Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC rund 1000 Menschen, darunter zahlreiche Rechte, durch die Innenstadt gezogen. Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie dabei Migranten und auch Polizisten angegriffen werden.