Suche nach Überlebenden : Tansania: 86 Menschen sterben bei Fährunglück auf dem Victoriasee

Ein brechend volles Fährschiff ist auf dem Victoriasee in Tansania gekentert. 86 Menschen starben. Die Suche nach Überlebenden läuft.

von dpa

21. September 2018, 09:52 Uhr

Daressalaam | Nach einem Fährenunglück auf dem Victoriasee in Tansania ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 86 Menschen gestiegen. Nachdem die Suche nach Überlebenden am Freitagmorgen wieder aufgenommen wurde, sind weitere Leichen aus dem Wasser geborgen worden, wie John Mongella, der Regierungsvertreter in der Region Mwanza, sagte. Knapp 100 Menschen wurden demnach am Donnerstag gerettet.

Mehr als 300 Menschen an Bord

Das brechend volle Schiff war auf dem Victoriasee zwischen Bugolora und der Insel Ukara unterwegs. Die Suche nach Überlebenden dauerte auch am Abend noch an.

Ersten Schätzungen zufolge waren mehr als 300 Menschen an Bord. Die exakte Zahl der Passagiere wurde aber zunächst nicht bekannt. Unfälle auf dem Victoriasee, der auch an Uganda und Kenia grenzt, ereignen sich öfters.