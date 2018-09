Heftige Kritik an Dieter Bohlen : Suche eingestellt: Küblböcks Familie hofft auf "großes Wunder"

Ex-TV-Star Daniel Küblböck gilt weiter als vermisst. Seine Familie hofft auf ein Wunder.

von Christian Ströhl

11. September 2018, 08:02 Uhr

Hamburg | Nach dem Sprung des Sängers Daniel Küblböck von einem Kreuzfahrtschiff vor der kanadischen Küste bleibt den Angehörigen wohl nur noch die Hoffnung. "Wir denken mit all unserer Kraft und Liebe an Daniel und hoffen auf ein großes Wunder", heißt es in einer am Montag auf der Internetseite des Sängers veröffentlichten Erklärung von der Familie, Angehörigen und Freunden.

"Uns hat die Nachricht erreicht, das Daniel von Bord ins Wasser gestürzt ist", heißt es in der Erklärung. Die kanadische Polizei ermittele seit Montag auf dem Kreuzfahrtschiff "Aidaluna" in Halifax, um sich ein genaues Bild von den Ereignissen zu machen.



Von Bord gesprungen

Der frühere Kandidat von "Deutschland sucht den Superstar" war nach Angaben der Reederei der "Aidaluna", Aida Cruises, am frühen Sonntagmorgen vor der Küste von Neufundland von Bord des Schiffes gesprungen. Die kanadische Küstenwache leitete eine großangelegte Suchaktion ein, an der neben der "Aidaluna" zunächst noch ein weiteres Kreuzfahrtschiff beteiligt war. Am Montag erklärte ein Sprecher der Küstenwache, die Suche sei "angesichts der geringen Überlebensdauer bei den dort in dieser Jahreszeit herrschenden Wassertemperaturen" eingestellt worden. Wie die Angehörigen auf Küblböcks Internetseite mitteilten, wurden Schiffe in dem Gebiet aber informiert, weiterhin Ausschau zu halten.



Kritik an Dieter Bohlen

Dieter Bohlen hat sich ebenfalls zum Verschwinden Küblböcks geäußert und dafür reichlich Kritik einstecken müssen. Bohlen gelang das Missgeschick, seine Betroffenheit bei Instagram in einem Pullover mit dem Aufdruck "Be one with the ocean“ einzusprechen: "Sei eins mit dem Ozean“. Nicht nur das sorgt im Netz für Kritik (zu der Bohlen später bei Instagram Stellung nimmt und sich entschuldigt).



Bitte holen Sie sich rechtzeitig Hilfe, wenn Sie Selbstmordgedanken plagen, und kontaktieren Sie die Telefonseelsorge. Dort wird Ihnen kostenlose Hilfe angeboten. Hier geht es zu der Homepage der Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der Telefonnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 können Sie dort auch kostenlos anrufen. Auf der Webseite von [U25] können sich Jugendliche jederzeit anonym beraten lassen. Eine Übersicht über weitere Beratungsstellen gibt es auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.