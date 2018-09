Lösung im Koalitionsstreit? : Seehofer zu Streit um Maaßen: "Chancen auf Einigung stehen gut"

Am Abend treffen sich die Koalitionsspitzen im Kanzleramt.

von dpa

23. September 2018, 18:00 Uhr

Berlin | Nach tagelangem Streit in der Koalition um die Zukunft von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen sieht CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer eine Lösung in greifbarer Nähe. "Ich denke, die Chancen auf Einigung stehen gut", sagte Seehofer am frühen Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. Für 19 Uhr war nunmehr ein Treffen der Koalitionsspitzen im Kanzleramt geplant.

