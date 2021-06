US-Bundesstaat Texas : Schüsse in Austin: Mindestens 13 Verletzte, Schütze auf der Flucht

Zwei Verletzte befänden sich in kritischem Zustand. Die Straßen seien mit Menschen gefüllt gewesen, als die Schüsse gegen 1.30 Uhr morgens fielen, berichtete die Polizei.

