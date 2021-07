Tragischer Arbeitsunfall : Schacht füllt sich mit Gas – zwei Männer sterben in Lüneburg

Zwei Männer steigen auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses für Arbeiten in einen Klärgrubenschacht. Kurze Zeit später sind beide tot. Die Bergung dauert mehr als fünf Stunden.

Lüneburg | Am Freitagabend sind in Lüneburg zwei Männer in einem Schacht gestorben, der sich mit giftigen Gasen gefüllt hatte. Nach ersten Feuerwehrangaben kletterten gegen 17.30 Uhr vermutlich ein Hausbewohner und ein Handwerker im Garten eines Einfamilienhauses im Hagemannsweg in den etwa fünf Meter tiefen Schacht. Bei dem Schacht handelt es sich vermutlich...

