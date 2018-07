50.000 Passagiere betroffen : Ryanair streicht wegen Streiks für kommende Woche 300 Flüge

Bei Ryanair spitzt sich der Konflikt mit dem fliegenden Personal zu. Nach den Piloten streiken nun die Flugbegleiter.

von dpa

18. Juli 2018, 16:21 Uhr

Dublin/Frankfurt | Der Billigflieger Ryanair hat wegen angedrohter Streiks des Kabinenpersonals für die kommende Woche 300 Flüge abgesagt. Betroffen seien rund 50.000 Passagiere am Mittwoch und Donnerstag (25./26.7.), wie das Unternehmen am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Es gehe um 200 Flüge von und nach Spanien sowie jeweils 50 für Portugal und Belgien, zusammen rund 12 Prozent des gesamten Angebots für die zwei Tage.

In diesen drei Ländern haben die jeweiligen Gewerkschaften die Flugbegleiter bei Ryanair aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. es geht um höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Die irischen Piloten der Gesellschaft wollen ebenfalls an diesem Freitag (20.7) und am kommenden Dienstag (24.7.) streiken.









Die Passagiere seien per Mail oder SMS-Nachrichten informiert worden, ihnen würden Umbuchungen oder voller Ersatz der Tickets angeboten, teilte Ryanair mit. Die Streiks seien nicht gerechtfertigt und würden nur Familienurlaube stören und der Konkurrenz nutzen, erklärte Sprecher Kenny Jacobs. Die Flugbegleiter erhielten Gehälter bis zu 40.000 Euro im Jahr, fügte er hinzu.

In Deutschland hat Ryanair die DGB-Gewerkschaft Verdi als Verhandlungspartner für das Kabinenpersonal anerkannt. Die Gewerkschaft will nun zügig Tarifverhandlungen aufnehmen. "Die Flugbegleiter bei Ryanair in Deutschland haben heute endlich die Zusicherung erhalten, dass ihr Recht, sich bei Verdi zu organisieren und für eine bessere Zukunft einzutreten, von Ryanair respektiert wird", erklärte Bundesvorstandsmitglied Christine Behle. Es sei ein historischer Schritt in Richtung guter Arbeitsbedingungen gelungen. Die zweite deutsche Kabinengewerkschaft Ufo verhandelt ebenfalls mit Ryanair. Am Freitag steht ein weiterer Termin in Dublin an.

Wann haben Passagiere ein Recht auf Erstattung? Wenn ein Flug ausfällt oder sich um mehr als drei Stunden verspätet, steht Passagieren laut der EU-Fluggastrechte-Verordnung eine Entschädigung zu. Berechnet wird die Entschädigung nach der Länge der Strecke - vorausgesetzt, es liegen keine außergewöhnlichen Umstände vor. Urlauber sollten deshalb immer gleich bei der Fluggesellschaft nach dem Grund für die Annullierung oder die Verspätung zu fragen: Ist zum Beispiel einfach die Dienstzeit der Crew überschritten, und der Flieger kann deshalb nicht zur vorgegebenen Zeit starten kann, ist das kein außergewöhnlicher Umstand. Auch bei technischen Defekten des Fliegers stehen die Chancen auf eine Entschädigung recht gut.

Wie viel Geld bekommt man bei welcher Strecke? Im Einzelnen sind folgende Entschädigungen vorgesehen: Strecken bis 1500 Kilometer 250 Euro pro Passagier Strecken bis 3500 Kilometer 400 Euro pro Passagier Strecken über 3500 Kilometer 600 Euro pro Passagier Bei Flügen innerhalb der EU gibt es unabhängig von der Länge der Strecke nicht mehr als 400 Euro. Gleiches gilt, wenn der Flug annulliert wird oder das Flugzeug überbucht ist.

Was sollten Reisende beachten? Neben dem bereits erwähnten Nachfragen nach dem Grund für die Verspätung sollten Reisende vor allem hartnäckig bleiben. Verbraucherzentralen und die SÖP helfen, die Rechte des Urlaubers außergerichtlich durchzusetzen. „Allerdings muss man der Airline etwa acht Wochen Zeit geben, selbst aktiv zu werden“, sagt Sabine Fischer-Volk von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Außerdem wichtig: Die Ansprüche verjähren nach drei Jahren, allzu lange warten sollte man also nicht. Viele Stellen raten zudem dazu, Belege für die Verspätung zu sammeln. Das kann beispielsweise auch ein Foto der Anzeigetafel sein, die die Verspätung anzeigt. War man gezwungen, in einem Hotel zu übernachten, sollte man auch hier die Quittung behalten.

Wo liegt das Problem? Was in der Theorie gut klingt, ist in der Praxis häufig schwierig durchzusetzen: „Die Mehrheit der Airlines antwortet dem Kunden erst einmal gar nicht oder lässt Monate vergehen und bietet dann einen Gutschein an“, hat Sabine Fischer-Volk beobachtet. Oder die Fluggesellschaft erweckt den Anschein, gar nicht zahlen zu müssen. „Viele Airlines legen gar nicht dar, warum sich ein Flug verspätet hat. Die meisten Kunden bekommen ein vorgefertigtes Schreiben, in dem selten auf den Einzelfall eingegangen wird.“ Oder die Airline tut etwa bei einem technischen Defekt so, als sei das kein Grund für eine Entschädigung.

Warum gibt es überhaupt so oft Streit? Für die Fluggesellschaften geht es um viel Geld. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft beziffert die jährlichen Ausgaben mit rund 132 Millionen Euro. Auf EU-Ebene setzt er sich dafür ein, dass Passagiere erst ab fünf Stunden Verspätung einen Ausgleich bekommen - gegen den Widerstand von Verbraucherschützern. Eine Revision der Verordnung liegt aber ohnehin auf Eis. Sie ist derart umstritten, dass derzeit nicht einmal darüber verhandelt wird.