14 Menschen an Bord : Russisches Militärflugzeug vor syrischer Küste vermisst

Ein Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums in Moskau habe das Verschwinden des Aufklärungsflugzeugs bestätigt.

von dpa

18. September 2018, 07:59 Uhr

Moskau | Ein russisches Militärflugzeug mit 14 Angehörigen der Streitkräfte an Bord ist über dem Mittelmeer vom Radar verschwunden. Das sagte ein Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums in Moskau laut Angaben der Nachrichtenagentur Tass am Dienstag. Russland habe eine Suche nach der Propellermaschine eingeleitet.



Das Aufklärungsflugzeug des Typs Il-20 sei bereits am späten Montagabend nicht mehr zu orten gewesen, hieß es demnach. Zu der Zeit hätten israelische Kampfjets des Typs F-16 Ziele in der syrischen Küstenprovinz Latakia angegriffen, sagte der Ministeriumsmitarbeiter demnach weiter. Eine französische Fregatte habe zur gleichen Zeit Raketen abgefeuert.

Wie cnn.com berichtet, sei die Maschine versehentlich von Syrien abgeschossen worden.

Der letzte Kontakt zu der russischen Maschine habe gegen 23 Uhr Moskauer Zeit (0 Uhr MEZ) stattgefunden, hieß es demnach. Das Flugzeug habe sich auf dem Rückweg zu der russischen Militärbasis Hmeimim nahe der Küste im Westen Syriens befunden. Die russischen Streitkräfte unterstützen Regierungstruppen in Syrien.