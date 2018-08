Nach Rizin-Fund in Köln : Verdächtiger soll Anschlag gegen "Ungläubige" geplant haben

Laut Bundesanwaltschaft plante der Festgenommene im Rizin-Fall einen Anschlag an einem belebten Ort.

von Christian Ströhl

03. August 2018, 14:56 Uhr

Köln | Der Festgenommene im Kölner Rizin-Fall habe sich spätestens im Frühjahr 2018 dazu entschlossen, "an einem geschlossenen und belebten Ort einen Sprengsatz mit einer mit Rizin präparierten Splitterladung zünden." Das schreibt die Bundesanwaltschaft in einer Pressemitteilung. Ob der am 12. Juni in Köln festgenommene Mann bereits ein konkretes Ziel ins Auge gefasst hatte, sei nicht bekannt.

Verdächtige in Tunesien festgenommen

Derweil sind in Tunesien zwei mutmaßliche Komplizen des Mannes festgenommen worden. Wie das Innenministerium in Tunis am Freitag mitteilten, hatten die beiden Verdächtigen Verbindungen zu dem in Deutschland festgenommenen Tunesier.

Die Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof haben gegen den Verdächtigen aus Köln nun den Haftbefehl um den dringenden Tatverdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat erweitert.