230 Flüchtlinge an Bord : Rettungsschiff "Lifeline": Noch keine Bestätigung für Einfahrt nach Malta

Das deutsche Rettungsschiff darf nun doch in Malta anlegen. Auf das offizielle Okay warten die Helfer aber noch.

von dpa

26. Juni 2018, 15:41 Uhr

Paris/Valetta | Die Hilfsorganisation Mission Lifeline hat bisher noch keine eigene Bestätigung, dass ihr Rettungsschiff mit Migranten an Bord in Malta anlegen darf. "Wir sind mehr als glücklich, dass am Horizont eine Lösung für diese schändliche Scharade auftaucht", sagte der Sprecher und Mitgründer der Dresdner NGO, Axel Steier, am Dienstag. Aber es sie hätten noch kein Okay für die Einfahrt bekommen.

"Seit Tagen müssen wir auf Twitter nachlesen, was mit uns passiert. Kaum eine direkte Nachricht. Wir freuen uns über maltesische Unterstützung, aber wir brauchen jetzt EU-Staaten, die Menschen aufzunehmen", schrieb die Organisation auf Twitter. "Das war die Forderung von Malta und das ist auch unsere Forderung."

Zuvor hatte der italienische Premierminister Giuseppe Conte gesagt, dass das Schiff mit mehr als 230 geretteten Migranten nach Malta fahren dürfe. Er habe mit dem maltesischen Premierminister Joseph Muscat telefoniert, erklärte Ministerpräsident Conte am Dienstag. "Das Schiff der NGO Lifeline wird in Malta anlegen."

Italien werde einen Teil der an Bord befindlichen Migranten übernehmen, sagte Conte. Und er hoffe, dass andere EU-Länder sich auch dazu bereit erklären werden.

Zuvor hatte die französische Regierung bereits mitgeteilt, das blockierte Migranten-Rettungsschiff könnte möglicherweise in einem Hafen der Mittelmeerinsel anlegen. Regierungssprecher Benjamin Griveaux erwähnte, dass der französische Präsident Emmanuel Macron am Vortag mit dem maltesischen Premierminister Joseph Muscat gesprochen habe. Falls das Schiff auf Malta anlege, wäre Frankreich bereit, ein Team zu schicken, um Asylanträge von Migranten an Bord zu bearbeiten.



Lifeline habe am Dienstagmorgen nochmal eine Mail an Malta geschickt und darauf hingewiesen, dass sich die Crew an alle Regeln gehalten habe und sich die Situation zuspitze. "Wir brauchen dringend einen sicheren Hafen", sagte Ruben Neugebauer von der Hilfsorganisation Sea Watch, die Mission Lifeline derzeit bei der Pressearbeit unterstützt.



Malta könnte gegen "Lifeline"-Kapitän ermitteln

Weil er bei der Rettung der Migranten vergangene Woche Anweisungen der italienischen Behörden ignoriert habe, erwäge Malta Ermittlungen gegen den "Lifeline"-Kapitän, teilte die Regierung in Valletta am Dienstag mit.

Es würden "Maßnahmen ausgelotet, die mit Blick auf die Taten des Schiffes unternommen werden können". Zudem werde daran gearbeitet, eine "weitere Eskalation zu einer humanitären Krise" zu vermeiden, indem man "Verantwortung mit einigen gewillten EU-Staaten" teile.

Die "Lifeline" hatte am Donnerstag vor der libyschen Küste rund 230 Migranten aus dem Meer gerettet. Die Regierung in Rom hatte erklärt, den NGO die Anweisung gegeben zu haben, die Bergung der libyschen Küstenwache zu überlassen.

Mission Lifeline sieht sich allerdings im Recht. Die libysche Küstenwache habe auf ihre Anfrage für eine Rettung nicht reagiert, während die Menschen in Seenot gewesen seien, sagte Neugebauer.

Gleichzeitig wird die Luft für die NGOs immer dünner: Am Dienstag gaben Ärzte ohne Grenzen und SOS Mediterranee bekannt, dass Malta ihrem Rettungsschiff "Aquarius" die Einfahrt in den Hafen von Valletta für einen Besatzungswechsel verboten habe. Sie steuerten jetzt in Richtung Frankreich nach Marseille. "Dieses Hin & Her hält uns wegen eines einfachen Port-Calls für einen längeren Zeitraum aus dem Rettungsgebiet fern", twitterte SOS Mediterranee.

Der Streit um die Flüchtlingsschiffe

Auch nach der Aufnahme des Rettungsschiffs "Aquarius" in Spanien hatte Frankreich Mitarbeiter seines Flüchtlingsamtes geschickt und angeboten, Asylsuchende bei sich aufzunehmen.

Die neue populistische Regierung in Italien will private Seenotretter aus dem Meer verbannen, weil sie diese für Handlanger der Schlepper hält. Seit Jahren dringen Länder wie Italien allerdings schon darauf, dass die ankommenden Migranten fair unter den anderen EU-Mitgliedstaaten verteilt werden – alle Versuche dazu scheiterten bisher jedoch. Malta sah sich bei der Aufnahme der "Lifeline" bisher nicht in der Pflicht, weil das Land die Rettung nicht koordiniert hätte und sie nicht in maltesischen Gewässern stattfand.



Italien lässt zwar keine NGOs in seine Häfen. Doch Militär-, Handels- und Küstenwache-Schiffe durften schon mit Geretteten anlegen. Allerdings oft mit großer Verzögerung. So bekam das dänische Containerschiff "Alexander Maersk" erst knapp vier Tage nach der Rettung von Flüchtlingen die Erlaubnis, in Sizilien anzulegen.