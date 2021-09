Tankstellenmord in Idar-Oberstein : „Neue Qualität von Gewalt“: Experte warnt vor Querdenker-Radikalisierung

Ein Mann hat einen Tankstellen-Mitarbeiter getötet, nachdem dieser ihn auf die Maskenpflicht im Laden hingewiesen hatte. Experte Matthias Quent warnt angesichts der Tat vor einer weiteren Radikalisierung der Querdenker.

Idar-Oberstein | Zum ersten Mal ist ein Mensch in Deutschland mit direktem Bezug zur Anti-Corona-Politik getötet worden. In Rheinland-Pfalz erschoss am Samstagabend ein Mann einen 20-jährigen Tankstellen-Mitarbeiter, offenbar nachdem dieser ihn auf die Maskenpflicht im Laden hingewiesen hatte. In Chatgruppen feiern Rechte den Täter und meinen, darin den Startschuss fü...

