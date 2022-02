Corona-Virus : Quarantäne: Wie lange ist man eigentlich ansteckend?

In vielen Fällen müssen positiv auf Corona Getestete für zehn Tage in Quarantäne. Mit einem negativen Test kann man schon nach sieben Tagen wieder raus. Doch wie lange ist man eigentlich ansteckend?

Kiel | Wer positiv auf Corona getestet wurde, muss in Schleswig-Holstein in der Regel für zehn Tage in Quarantäne. Für bestimmte Gruppen gelten kürzere Friste, zudem gibt es die Möglichkeit, sich frei zu testen. Vielen stellt sich da die Frage: Wie lange ist man ansteckend, wenn man Corona hat? Auch interessant: Gesetzentwurf vorgelegt: So könnte die Impf...

