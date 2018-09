Hunderte tote Tiere : Polizei ist sich sicher: Das ist der mysteriöse Katzen-Mörder von England

Mehr als 500 Tiere sollen in England dem "UK Cat Killer" zum Opfer gefallen sein.

von Nina Brinkmann

21. September 2018, 10:26 Uhr

London | Drei Jahre lang hat die Polizei nach dem "UK Cat Killer" gefahndet, der im Süden von London mehrere hunderte Katzen verstümmelt und getötet hat. Für die Ermittler steht nach Auswertung der Untersuchungsergebnisse fest: Die Katzen wurden nicht, wie zunächst angenommen, von einem psychisch kranken Menschen, sondern von Raubtieren getötet. Besonders Füchse seien die Übeltäter gewesen.

Weiterlesen: Briten jagen mysteriösen Katzen-Mörder

Scotland Yard teilte in einem öffentlichen Statement mit, dass die Verstümmelungen an den Tieren nicht von Menschen stammten. Auf Videosequenzen sei sogar zu sehen, wie Füchse mit Katzenköpfen im Maul durch die Straßen liefen.

Zunächst Täterbeschreibung rausgegeben

Seit 2015 hatte der Fall in England für Aufsehen gesorgt. Polizei und Tierschutzorganisationen arbeiteten gemeinsam, um den Täter zu finden, der für den Mord an mehr als 500 Katzen in der Umgebung verantwortlich sein sollte. Sogar eine Täterbeschreibung wurde herausgegeben: Ein weißer Mann um die 40, etwa 1.80 Meter groß, werde gesucht. Doch jetzt haben die Ermittlungen ein Ende. "Sämtliche Fälle von Katzen-Verstümmelungen werden unter der Überschrift ’keine Straftat’ archiviert", heißt es in dem Bericht der britischen Polizei.