18 Durchsuchungen : Bericht: Polizei geht mit Großrazzia gegen Clan-Mitglieder in Bremen vor

Mit einem Großaufgebot sind Polizei und Staatsanwaltschaft bei einer Razzia in Bremen im Einsatz.

von Maximilian Matthies

21. September 2018, 08:57 Uhr

Bremen | Polizei und Staatsanwaltschaft in Bremen haben am Freitagmorgen eine Großrazzia gestartet. Offenbar durchsuchten die Beamte 18 Objekte. Die Großrazzia soll sich gegen Clan-Strukturen in der Hansestadt richten, berichtet die "Bild"-Zeitung. An dem Einsatz sollen 350 Beamte und Spezialkräfte beteiligt sein.

Zu Einzelheiten des Einsatzes wollte die Polizei sich im Laufe des Vormittags äußern.