Häusliche Quarantäne : Pläne für Einzel-Isolation von Kindern stoßen auf heftige Kritik

Sollten mit dem Coronavirus infizierte Familienmitglieder in Einzel-Quarantäne? Niedersachsens Gesundheitsministerin lehnt ein solches Vorhaben insbesondere für Kinder ab. Pädagogik-Professor Baumann nennt die Pläne sogar "kindeswohlgefährdend".

Lars Laue und Tobias Schmidt

11. August 2020, 07:00 Uhr

Hannover | Das Land Niedersachsen lehnt es ab, Kinder in häuslicher Quarantäne getrennt von der Familie in einem Raum zu isolieren, wenn ein Corona-Verdacht besteht. Auf Nachfrage unserer Redaktion sagt Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD): "Ich halte nichts davon, ein kleines Kind völlig zu isolieren. Das ist weder für das Kind sinnvoll, noch lebensnah und für die Eltern im Alltag umsetzbar."

Pläne in Hessen und Baden-Württemberg

Zuvor hatte in Hessen der Kreis Offenbach Kritik an seinen Quarantäne-Vorgaben für Kinder mit einem Verdacht auf eine Corona-Infektion zurückgewiesen. Nach Medienberichten sollen Gesundheitsämter, darunter auch das im Kreis Offenbach, Eltern auffordern, Kinder mit einer Infektion getrennt von der Familie zu isolieren. Der Kreis wies dies zurück. In Baden-Württemberg hatte ein Behördenschreiben zur häuslichen Quarantäne von Kindern viele Eltern empört. Stein des Anstoßes war ein Fall in Bruchsal. Nachdem dort an einer Grundschule eine Lehrerin positiv auf das Coronavirus getestet worden war, wurden im Juli zwei Klassen nach Hause geschickt - begleitet von einer Information der Stadt, in der bei Nichteinhaltung der "Isolation in sogenannter häuslicher Quarantäne" mit einer zwangsweisen Unterbringung des Kindes in einer geschlossenen Einrichtung gedroht wird.

Ministerin Reimann: Bei kleinen Kindern mindestens ein Elternteil mit in Quarantäne

Das niedersächsische Gesundheitsministerium weist darauf hin, dass grundsätzlich die für den Infektionsschutz zuständigen Gesundheitsämter in eigener Verantwortung über die notwendigen Maßnahmen entscheiden. "Sie ordnen die Quarantäneauflagen an", betont eine Ministeriumssprecherin. Und Ministerin Reimann fügt hinzu. "Haben sich Kinder mit dem Virus angesteckt, ist das für die Eltern und natürlich für die Kinder eine besonders belastende Situation. Die häusliche Quarantäne ist das einzig wirksame Mittel, um das Virus nicht weiter zu verbreiten. Ich halte es aber insbesondere bei kleinen Kindern für erforderlich, dass mindestens einem Elternteil gegenüber eine Quarantäne ausgesprochen wird." Das Infektionsschutzgesetz sehe für den Elternteil auch eine Lohnersatzleistung vor.

Pädagogik-Professor nennt Isolierung von Kindern "unvorstellbar"

Unterstützung erhält Reimann von Menno Baumann, Professor für Intensivpädagogik an der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf. Der Experte sagt: "Gerade die Isolierung von Kindern ist aus pädagogischer Sicht unvorstellbar." Die Idee, Minderjährige könnten allein, ohne gemeinsame Mahlzeiten und direkte Ansprache in fremder Umgebung oder isoliert in einem eigenen Raum zurechtkommen, sei für alle Unter-Zwölfjährigen "kindeswohlgefährdend", warnt Baumann. "Eine plötzliche Trennung infizierter Kinder wäre für diese eine Schocksituation mit womöglich verheerenden Folgen für die Kinderseelen, denn sie fühlen sich in einer bedrohlichen Situation allein gelassen." Wenn überhaupt Kinder von ihren Familien getrennt werden sollen, müsse ein Elternteil mit in Quarantäne. Auch müsse man damit umgehen, wenn Familien zum Beispiel zu fünft in einer Dreizimmerwohnung lebten. "Aber nicht, indem wir ein infiziertes Kind in sein Zimmer sperren", stellt Baumann klar. Sei Isolation mit einem Elternteil nicht möglich, müsse eben die ganze Familie unter Quarantäne gestellt werden.

Ärzteverband für Isolation außerhalb der eigenen vier Wände

Unterdessen fordert Susanne Johna, Vorsitzende des größten deutschen Ärzteverbandes Marburger Bund, für Menschen, die mit vielen Mitbewohnern zusammenleben, eine Isolation außerhalb der eigenen vier Wände. "Für solche Personen müssen wir eine besondere Quarantänesituation anbieten - etwa in Hotels - und sie für eine Woche auch von ihrer Familie oder anderen Mitbewohnern fernhalten." Gleiches müsse auch für die Kontaktpersonen der positiv Getesteten gelten. Eine siebentägige Quarantänezeit sei aber ausreichend, meint Johna.