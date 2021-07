Fünfter Jahrestag : OEZ-Anschlag von München: Als extremer Hass neun Menschen tötete

Am 22. Juli 2016 geriet die Stadt München in Schock und Panik. An diesem Abend erschoss ein 18-Jähriger neun Menschen, vor allem Jugendliche. Ein Racheakt für Mobbing? Oder Rassismus?

München | Es waren Stunden des Schreckens. Am 22. Juli 2016 erschoss ein 18-Jähriger rund um das Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) in München neun Menschen und tötete sich dann selbst. Die Opfer: acht Jugendliche und eine 45-Jährige, fast alle mit Migrationshintergrund. Ihre Familien wurden an diesem Sommerabend ins Unglück gestürzt, eine ganze Stadt geriet in Pani...

