Frauenleiche in Nordrhein-Westfalen : 25-jährige Frau nach Party in Hammer Innenstadt tot aufgefunden

Ein Passant hat am Sonntag in einem Park in Hamm eine Frauenleiche entdeckt. Medienberichten zufolge ist das 25-jährige Opfer am Abend zuvor in der Innenstadt feiern gewesen. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Hamm | Im Fall einer 25-Jährigen, die am Sonntag tot in einer Grünanlage in Hamm gefunden wurde, geht die Staatsanwaltschaft von einem Tötungsdelikt aus. Das Ergebnis der Obduktion deute auf ein "gewaltsames Todesgeschehen" hin, sagte ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft am Montagmorgen. "Die Ermittlungen der Mordkommission laufen", hieß es. Dem...

