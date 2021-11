Steigende Inzidenzen : Führt die Niederlande die Maskenpflicht wieder ein? Neue Regeln erwartet

Die Infektionszahlen in den Niederlanden steigen seit dem 1. Oktober dramatisch an. Die Regierung reagiert nun und will wieder schärfere Hygienemaßnahmen einführen. Diese Regeln werden erwartet.

Amsterdam/Berlin | Angesichts immer weiter steigender Corona-Zahlen wollen die Niederlande wieder schärfere Maßnahmen ergreifen. "Wir kommen um neue Maßnahmen nicht herum", erklärte Gesundheitsminister Hugo de Jonge. In einer für den Dienstagabend angekündigten Pressekonferenz will die Regierung unter Ministerpräsident Mark Rutte die Details verkünden. Wie die nieder...

