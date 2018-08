Öffentliche Fahndung : Messerattacke in Düsseldorf: Polizei sucht mit Foto nach mutmaßlichem Täter

In Düsseldorf hat die Polizei Details zur Bluttat bekanntgegeben. Der mutmaßliche Täter und das Opfer kannten sich.

von Christopher Chirvi

21. August 2018, 16:42 Uhr

Düsseldorf | Nachdem am Montagmorgen eine 36 Jahre alte Frau im Düsseldorfer Stadtteil Unterbilk auf offener Straße mit einem Messer attackiert und getötet worden ist, fahndet die Polizei nun mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter: Der 44 Jahre alte Iraner Ali Akbar Shahghaleh ist laut Polizeiangaben etwa 1,80 Meter groß, hat dunkle sehr kurze Haare, einen Dreitagebart sowie eine schmale Statur. Zur Tatzeit war er mit einem hellblauen Trainingsanzug und einer Kappe bekleidet.

Opfer und Täter sollen kein Paar gewesen sein

Am Dienstagnachmittag gab die Polizei in einer Pressekonferenz auch Details zur Tat bekannt. Demnach haben sich Täter und Opfer gekannt. Die 36-Jährige Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit habe regelmäßig in dem Kiosk eingekauft und sich mit dem Täter angefreundet, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Paar sollen die beiden nach den bisherigen Ermittlungen aber wohl nicht gewesen.

Zwei Zeugen hatten Shahghaleh noch am Tatort identifiziert. Bei der Fahndung am Montag kamen auch Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz. Sie drangen in die Wohnung des Mannes ein, trafen ihn jedoch nicht an.

Der 44-Jährige, der 2001 aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet ist, soll eine psychische Behinderung haben. Vorbestraft ist er bislang nicht.

Die Mordkommission "MK Bach" hat die Ermittlungen übernommen.