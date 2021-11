Umfrage des Tages : Zwischenstand: Mehrheit hält Feminismus von Alice Schwarzer noch für zeitgemäß

Schon der Klappentext ihres Buches „Transsexualität“ scheint alle Befürchtungen von Alice Schwarzers Gegnerinnen innerhalb des Feminismus zu bestätigen. Was denken Sie?

10. November 2021, 19:50 Uhr

Schleswig-Holstein | Angekündigt ist Alice Schwarzers und Chantal Louis neues Buch „Transsexualität“ erst für den kommenden April. Eine heftige Debatte hat es aber jetzt schon ausgelöst.

Das Buch führt etwa die Tatsache, dass statistisch häufiger ein Wechsel vom weiblichen Körper zum männlichen Körper vollzogen werde, auf „die einengende Frauenrolle“ zurück. „Statt die Mädchen zu ermuntern, aus dem starren Rollenkorsett auszubrechen, wird der biologische ‚sex‘ der Genderrolle angepasst“, fasst die Verlagsseite die Thesen zusammen.

Insbesondere Aussagen wie diese sowie die damit einhergehenden Bedenken der Autorinnen, dass „bei einer Rollenirritation zu schnell mit schwerwiegenden Hormonbehandlungen und Operationen“ reagiert werde, sorgten für heftige Kritik von Schwarzers Gegnerinnen innerhalb des Feminismus.



Die 78-jährige Publizistin stößt Debatten an und sie polarisiert. Das war schon immer so. In unserer Umfrage des Tages wollen wir deshalb heute die aktuelle Debatte aufgreifen. Halten Sie den Feminismus von Alice Schwarzer noch für zeitgemäß? Stimmen Sie ab.

Zwischenstand am Mittwoch, 10. November, um 19.46 Uhr: Insgesamt haben bisher 594 Personen an unserer Umfrage teilgenommen. 59 Prozent sind der Meinung, dass die Positionen weiter aktuell sind. 37 Prozent halten dagegen und behaupten, dass Schwarzers Feminismus sich nicht weiterentwickelt habe. Vier Prozent sind unentschlossen (siehe Screenshot).

