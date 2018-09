Obama und George W. Bush vor Ort : Meghan McCains Seitenhieb gegen Trump bei Trauerfeier für ihren Vater

Die Trauerfeier des verstorbenen US-Senator McCain geht weiter. Unter den Gästen ist auch ein deutscher Politiker.

von dpa

01. September 2018, 18:02 Uhr

Washington | Eine Woche nach dem Tod des republikanischen US-Senators John McCain hat in Washington die zentrale Trauerfeier für den international geachteten Politiker begonnen. In der Nationalen Kathedrale wurde am Samstag sein Sarg aufgebahrt. Bei dem Gottesdienst sollten zwei ehemalige Präsidenten sprechen: Der Demokrat Barack Obama, dem McCain bei der Präsidentenwahl 2008 unterlegen war, und der Republikaner George W. Bush. US-Präsident Donald Trump nimmt an der Feier für seinen innerparteilichen Widersacher nicht Teil.

Unter hochrangigen Republikanern war McCain der schärfste Kritiker Trumps. Mehrere prominente Vertreter des Weißen Hauses gehörten am Samstag zwar zu den Gästen, aber nicht zu den Trauerrednern. Medienberichten zufolge hatte McCain sich gewünscht, dass Trump nicht an seiner Beerdigung teilnimmt.

Tochter McCains kritisiert Trump ohne seine Namen zu nennen

Tochter Meghan McCain hat für ihren Vater, den verstorbenen US-Senator John McCain, einen Seitenhieb gegen US-Präsident Donald Trump ausgeteilt. In Anlehnung an Trumps Wahlkampfslogan "Make America Great Again" sagte Meghan McCain am Samstag in der Nationalen Kathedrale in Washington: "Das Amerika John McCains hat es nicht nötig, wieder groß gemacht zu werden, weil Amerika immer groß war." Meghan McCain kritisierte zugleich die "billige Rhetorik von Männern, die den Opfern, die er so bereitwillig gab, nie nahekommen konnten". Trumps Namen nannte sie nicht. McCain war mehr als fünf Jahre in nordvietnamesischer Kriegsgefangenschaft.

Nach dem Tod McCains hatte Trump die Verdienste des Senators und Kriegsveteranen erst nach massivem öffentlichem Druck gewürdigt. Bei einer Trauerfeier im US-Kapitol am Freitag hatte Vizepräsident Mike Pence den Verstorbenen geehrt.

Auch Wolfgang Schäuble in Washington

An dem Gottesdienst am Samstag nahmen mehr als 3000 Menschen teil, darunter zahlreiche hochrangige Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft. Deutschland wurde auf Bitten von Bundeskanzlerin Angela Merkel von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble vertreten.

Am Sonntag soll McCain auf dem Gelände der Marineakademie in Annapolis im US-Bundesstaat Maryland mit militärischen Ehren beigesetzt werden. McCain war am vergangenen Samstag auf seiner Ranch in Arizona an den Folgen eines Gehirntumors gestorben.