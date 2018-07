Medienberichte zu Ali B. : Mutmaßlicher Susanna-Mörder soll weiteres Mädchen vergewaltigt haben

Neue Vorwürfe im Fall Susanna: Ali B. soll sich an einer Elfjährigen in einer Flüchtlingsunterkunft vergangen haben.

von Maximilian Matthies

03. Juli 2018, 14:26 Uhr

Wiesbaden | Der mutmaßliche Mörder der 14-jährigen Susanna soll laut übereinstimmender Medienberichte ein weiteres Mädchen vergewaltigt haben. Die Berichte beziehen sich auf Angaben von Ermittlern, wonach sich Ali B. an einer Elfjährigen in einer Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden verging.

Mehr in Kürze.