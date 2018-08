Verleihung in New York : MTV Video Music Awards: Wer die besten Chancen auf einen Preis hat

In der Nacht zu Dienstag werden die 35. MTV Video Music Awards verliehen. Die letzte deutsche Auszeichnung gab es 2008.

von Christopher Chirvi

20. August 2018, 14:37 Uhr

New York | In der Nacht zu Dienstag werden in New York zum 35. Mal die MTV Video Music Awards verliehen. Wer hat die besten Chancen auf einen Mondmann? Wer steht auf der Bühne? Was war im Vorfeld die größte Überraschung? Und wer war der letzte deutsche Preisträger?

Weiterlesen: Musikvideo von Childish Gambino hält Amerika den Spiegel vor

Eine Übersicht: