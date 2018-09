TV-Duell zur Landtagswahl in Bayern : Markus Söder: "Instabile Verhältnisse wie in Berlin nicht in Bayern"

Markus Söder gegen Ludwig Hartmann: Beim TV-Duell trifft der CSU-Ministerpräsident auf den Spitzenkandidaten der Grünen.

von Maximilian Matthies

26. September 2018, 21:30 Uhr

München | Die Misere der Großen Koalition in Berlin war auch Thema beim TV-Duell zur bayerischen Landtagswahl zwischen CSU-Ministerpräsident Markus Söder und dem grünen Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann am Mittwochabend. Während Söder behauptete, "instabile Verhältnisse wie in Berlin" herrschten in Bayern nicht, hatte Ludwig Hartmann einen Hauptverantwortlichen für die Groko-Probleme in Berlin ausgemacht: CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer.

Zwei Mal hatte Seehofer die Groko bereits an ihre Belastungsgrenze gebracht: Im Asylstreit zwischen CDU und CSU hatte Seehofer mit Zurückweisung von Migranten an der deutschen Grenze gedroht. Er wollte damit Kanzlerin Angela Merkel unter Druck setzen, sie sollte eine europäische Lösung in der Flüchtlingsfrage herbeiführen. Die scharfe unionsinterne Auseinandersetzung gipfelte Anfang Juli in einer Rücktrittsankündigung von Seehofer. Damit standen die Zusammenarbeit der Union und die gesamte Regierung auf dem Spiel. CDU und CSU rauften sich dann aber in letzter Minute zusammen, Seehofer blieb im Amt.

Auch über drohende Fahrverbote für Dieselautos stritten Söder und Hartmann während des TV-Duells. Der grüne Spitzenkandidat vertrat die feste Überzeugung: "Fahrverbote kommen nur, weil drei Jahre lang nichts getan wurde". Seehofer beteuerte hingegen, Dieselfahrer dürften nicht benachteiligt werden, sie hätten "nichts falsch gemacht".

CSU stürzt in neuer Umfrage zur Landtagswahl weiter ab



Es sind noch zweieinhalb Wochen bis zur Landtagswahl in Bayern. Laut einer aktuellen Umfrage ist die CSU in der Wählergunst weiter abgerutscht und muss mit dem Verlust ihrer absoluten Mehrheit rechnen. In der Erhebung des Insa-Instituts für die "Bild"-Zeitung kommt die Partei von Ministerpräsident Markus Söder nur noch auf 34 Prozent – gegenüber Ende August ein Minus von zwei Punkten und im Vergleich auch ein Punkt weniger als bei jüngsten Befragungen anderer Institute.

Die Grünen liegen auf Platz zwei mit 17 Prozent (plus zwei Punkte), gefolgt von der bislang nicht im Landtag vertretenen AfD mit unverändert 14 Prozent. Die SPD sackt auf elf Prozent (minus zwei), die Freien Wähler steigen auf zehn Prozent (plus zwei). Die FDP würde am 14. Oktober den Einzug ins Parlament mit sechs Prozent knapp schaffen, die Linke mit vier Prozent dagegen nicht. Bei der Landtagswahl 2013 hatten die Christsozialen mit 47,7 Prozent noch die absolute Mehrheit geholt.