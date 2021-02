Zu den Falklandinseln : Längster Lufthansa-Flug: Maschine landet nach über 15 Stunden

An Bord des Fluges waren Forscher des Alfred-Wegener-Instituts und die neue Crew der „Polarstern“.

Hamburg | Rekord-Flug für die Lufthansa: Nach 15 Stunden 36 Minuten und 13.600 Kilometern ist ein Airbus A350-900 mit Forschern an Bord auf den Falklandinseln angekommen. Mit der Landung am Montag war es der längste Nonstop-Passagierflug in der Unternehmensgeschic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.