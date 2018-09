Sachsens Ministerpräsident : Kretschmer: "Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd"

In der ersten Sitzung des Landtags nach den Chemnitz-Protesten gibt Michael Kretschmer eine Regierungserklärung ab.

von Christopher Chirvi

05. September 2018, 11:08 Uhr

Dresden | Es sei nicht gelungen, den Rechtsextremismus in die Schranken zu weisen, so Ministerpräsident Michael Kretschmer in seiner Regierungserklärung am Mittwochvormittag in Dresden. Man müsse die Bevölkerung mitnehmen und den Menschen zuhören.

Sachsen habe lange schon Programme gegen den Rechtsextremismus gefördert. Dennoch habe es in den letzten Tagen immer wieder Kritik an der Landesregierung gegeben, dass sie in den vergangenen Jahren zu wenig gegen unternommen habe.

Insbesondere Chemnitz habe sich aber wie keine andere Stadt in Sachsen nach der Wende neu erfunden und kaum eine andere Stadt in den neuen Bundesländern sei so aufgeblüht, sagte Kretschmer.

"Der Staat hat das Gewaltmonopol"

Auch ging er auf die Kritik der vergangenen Tage gegen die Polizei ein: "Der Staat hat das Gewaltmonopol", so der Ministerpräsident, die Polizisten vor Ort hätten gute Arbeit geleistet. Er sagt aber auch, dass es gut gewesen wäre, wenn mehr Beamte dort gewesen wären.

Ebenso kritisierte Kretschmer einzelne Medien – insbesondere solche, die nicht vor Ort waren und demnach falsch berichtet hätten. "Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd, es gab kein Pogrom", so Kretschmer. Dennoch wehrte er sich auch gegen den Begriff Lügenpresse.

In Richtung der AfD richtete er die Worte: "Sie sind für die Spaltung in unserem Land zum großen Teil verantwortlich." Aussagen wie "Merkels Gäste" sorgten für die Radikalisierung der Gesellschaft.

Im Anschluss an Kretschmers Regierungserklärung spricht Rico Gebhardt von der Partei Die Linke. Der Polizeieinsatz in Chemnitz sei nicht erfolgreich gewesen, kritisiert er die Aussagen des Ministerpräsidenten. Das müsse auch Kretschmer zugeben.



Auch Gebhardt kritisiert die AfD: "Sie sind verantwortlich dafür, dass ein Mob Jagd auf Andersaussehende gemacht hat. Sie haben meine ganze Verachtung."





