Vorfall nahe Vergiftung-Ort der Skripals : Kontakt mit "unbekannter Substanz": Zwei Menschen in Klinik in Salisbury

Es erinnert an den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal und seine Tochter: Die jetzigen Opfer sind in Lebensgefahr.

von Maximilian Matthies

04. Juli 2018, 07:39 Uhr

London/Salisbury | Die Polizei spricht von einem "schwerwiegendem Vorfall": Zwei Menschen sind in Salisbury in England nach dem Kontakt mit einer "unbekannten Substanz" ins Krankenhaus eingeliefert worden. Beide schwebten in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Mittwoch mit.





Den Angaben der Polizei zufolge sollen die beiden Opfer der Substanz in Amesbury ausgesetzt gewesen sein. Der Ort liegt wenige Kilometer von dem Ort entfernt, an dem der russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter im März Opfer eines Giftanschlags wurden.

Gefunden worden seien die beiden Opfer bereits am Samstagabend. Sie werden im Salisbury District Hospital behandelt. Es würden nun "weitere Tests durchgeführt, um die Substanz zu ermitteln, die dazu geführt hat, dass diese Patienten krank geworden sind", teilte die Polizei mit.