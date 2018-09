Lösung im Koalitionsstreit? : Koalitionskreise: Maaßen soll Sonderbeauftragter für Sicherheit werden

Am Abend treffen sich die Koalitionsspitzen im Kanzleramt.

23. September 2018, 19:13 Uhr

Berlin | Im Ringen um die Zukunft von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen ist eine erste zentrale Entscheidung gefallen: Der Beamte soll anders als zuletzt geplant nicht zum Staatssekretär befördert werden. Stattdessen soll er nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Sonntag im Bundesinnenministerium Sonderbeauftragter werden. Er soll voraussichtlich zuständig für innere Sicherheit sowie die Verbindung zu internationalen Partnerdiensten werden.

Seehofer zuversichtlich

Zuvor sagte CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer, dass eine Lösung in greifbarer Nähe sei. "Ich denke, die Chancen auf Einigung stehen gut", sagte Seehofer am frühen Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. Für 19 Uhr war nunmehr ein Treffen der Koalitionsspitzen im Kanzleramt geplant. Welchen Posten Maaßen in Zukunft ausüben wird, war zunächst unklar. Denkbar schien weiter ein Wechsel ins Innenministerium. Es hieß aber, Maaßen werde in der gleichen Gehaltsstufe wie bisher bleiben.

