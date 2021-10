Tierquälerei : Vierzehn Kängurus getötet – Jugendliche müssen vor Gericht

Zwei 17-jährige Teenager sollen in Australien 14 Kängurus zu Tode geprügelt haben – darunter auch zwei Känguru-Babys. Ein weiteres Tier hat überlebt und wird von Tierschützern versorgt.

New South Wales | In Australien haben die örtliche Polizei und Mitglieder der Australischen Wildtierrettungs-Organisation WIRES fünf tote Kängurus und ein ebenfalls getötetes Känguru-Baby geborgen wie die Zeitung "The Sydney Morning Herald" berichtet. Am gleichen Samstag fand die Polizei an einer anderen Stelle sieben weitere erwachsene Kängurus und einen weiteres Baby...

