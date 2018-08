"Breiern" oder "Lindnern" : "Jugendwort des Jahres": Diese Ausdrücke gehen ins Rennen

Seit zehn Jahren kürt der Langenscheidt-Verlag das "Jugendwort des Jahres". Das ist die Auswahl 2018.

von Viktoria Meinholz und dpa

28. August 2018, 20:05 Uhr

München | Die Suche nach dem "Jugendwort des Jahres" hat begonnen. Wie der Langenscheidt-Verlag am Dienstag in München mitteilte, stehen 30 Begriffe zur Wahl. Bis zum 13. November kann online abgestimmt werden; die endgültige Entscheidung trifft aber eine Experten-Jury. Am 16. November soll das neue Jugendwort feststehen. Auf der Liste stehen in diesem Jahr unter anderem "zuckerbergen" als Synonym für stalken, "exting" für das Schlussmachen per Whatsapp und Co., "lindnern" (lieber etwas gar nicht machen als etwas schlecht zu machen) oder "breiern" (brechen und dann weiterfeiern).

Hier die 30 Vorschläge – zusammen mit einer kurzen Erklärung zur Bedeutung des Begriffs:

AF, as fuck (Betonung, wie besonders etwas ist) Appler (Eine Person, die mit ihren Apple-Geräten angibt) Auf dein Nacken! (Du zahlst!) Axelfasching (Achselhaare) Besti (beste Freundin) Borderitis (Allergie gegen Grenzen) Boyfriend-Material/Girlfriend-Material (ein Mann/eine Frau, der/die sich für eine Beziehung eignet) breiern (brechen und trotzdem weiter feiern) chinning (Doppelkinn-Challenge, bei der man Selfies mit Doppelkinn postet) Ehrenmann/Ehrenfrau (Jemand, der etwas Besonderes für dich tut) einwrapen (in eine Decke einrollen wie ein Wrap) Exting (mit jemanden via Messenger Schluss machen) Gib ihm! (Mach das!) glucose-haltig (süß) Gymkie (extremer Fitnesssportler, Gym + Junkie) Ich küss dein Auge (Ich hab dich gern) Igers (Instagrammer) Kocum (bester Freund) Ian (krass) Lauch (Trottel) lindnern (lieber etwas gar nicht machen, als etwas schlecht machen) lituation (eine Situation, die lit (cool) ist) lmgtfy (let me google that for you, Ausdruck, wenn jemand eine unnötige Frage stellt, die auch Google beantworten kann) Rant (Ausraster) Screenitus (Gefühl, wenn man zu lange auf den Bildschirm gestarrt hat) Sheeeesh (Wirklich?) Snackosaurus (verfressener Mensch) verbuggt (voller Fehler) wack (uncool) zuckerbergen (stalken)





Der Langenscheidt-Verlag sucht jedes Jahr ein neues Wort, um Werbung für sein Jugendsprachen-Lexikon zu machen. Das erste Jugendwort im Jahr 2008 war "Gammelfleischparty" für eine Ü-30-Party. Es folgten unter anderem "Babo" (2013) als Bezeichnung für einen Chef oder "Läuft bei dir" (2014). Im vergangenen Jahr wurde "I bims" ("Ich bin's" in der "Vong"-Kunstsprache) gekürt.