DC-Film startet 2019 : Batmans Erzfeind: So sieht Joaquin Phoenix als Joker aus

Joaquin Phoenix spielt die Titelrolle in "Joker". Regisseur Todd Philipps hat das erste Foto von Batmans Erzfeind gepostet.

von Daniel Benedict

18. September 2018, 11:15 Uhr

Berlin | Im Herbst 2019 soll Batmans Erzfeind seinen ersten Solo-Film bekommen: Joaquin Phoenix spielt die Titelrolle in "Joker". Jetzt hat Regisseur Todd Philipps ein erstes Foto veröffentlicht.









Warum heißt der Joker Arthur?

Für das erste Joker-Foto posiert Joaquin Phoenix mit wirrer, leicht fettiger Frisur in einer schäbigen Jacke. Die ikonische Clownsmaske fehlt noch. Dass Philipps, bekannt als Regisseur und Produzent der "Hangover"-Filme, das Bild mit dem Stichwort "Arthur" auszeichnet, passt zu den bisherigen Gerüchten: Demnach soll der Joker den bürgerlichen Namen Arthur Fleck tragen. Als Origin-Geschichte wird der Film erzählen, wie ein gescheiterter Komiker zum Erzschurken von Gotham City wird. Phoenix' Vorgänger in der Paraderolle sind Cesar Romero (in der "Batman"-TV-Serie ,1966–1968), Jack Nicholson ("Batman", 1989), Heath Ledger ("The Dark Knight", 2008, postum mit dem Oscar ausgezeichnet) und Jared Leto ("Suicide Squad", 2016).





"Joker": Filmstart und Produktionsgeschichte

Der Plot erinnert an klassische Filme von Martin Scorsese und Robert De Niro: In "King of Comedy" (1982) spielte De Niro einen Möchtegern-Komiker, der sein Idol als Geisel nimmt; in "Taxi Driver" (1976) wird er vom Außenseiter zum manischen Attentäter. Tatsächlich wurde Scorsese zunächst als Produzent von "Joker" angekündigt; er schied im Sommer aber wieder aus. De Niro dagegen steht weiterhin auf der Besetzungsliste. Alec Baldwin, der zunächst als Batmans Vater gehandelt wurde, ist nun doch nicht dabei. Die Rolle des superreichen Geschäftsmanns Thomas Wayne spielt stattdessen Brett Cullen. Der Film soll am 4. Oktober 2019 ins Kino kommen.

