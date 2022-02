Gebürtiger Eutiner : Vizeadmiral Jan Christian Kaack wird neuer Inspekteur der Marine

Das Rostocker Marinekommando in der Kopernikusstraße erhält in Kürze einen neuen Chef. Die offizielle Amtsübergabe soll in Flensburg erfolgen.

Rostock | Vom Stellvertreter- auf den Chefposten: Der bisherige amtierende Inspekteur der Deutschen Marine in der Rostocker Hanse-Kaserne, Vize-Admiral Jan Christian Kaack, übernimmt in Kürze regulär das Amt, teilte die Marine mit. Der 59-Jährige hatte das Amt im Januar kommissarisch übernommen, nachdem Kay-Achim Schönbach als bisher ranghöchster Marine-Soldat ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.