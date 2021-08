Betrug mit Windparks angeklagt : Holt-Prozess startet: Darum geht es heute vor dem Landgericht Osnabrück

Am Dienstagmorgen beginnt vor dem Landgericht Osnabrück der Prozess gegen Windkraftunternehmer Hendrik Holt sowie vier weitere Angeklagte. Sie sollen Energiekonzerne um Millionenbeträge gebracht haben.

Osnabrück | Wer ist angeklagt? Die Staatsanwaltschaft hat vier Mitglieder der Familie Holt angeklagt: Hendrik Holt, seine Mutter, seinen Bruder sowie eine Schwester. Sie alle sollen in unterschiedlicher Art und Weise an dem mutmaßlichen Betrug beteiligt gewesen sein. Nicht zur emsländischen Familie gehört der ebenfalls angeklagte Heinz L.. Er soll in einer Art...

