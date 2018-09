Dachstuhl in Flammen : Großbrand in Flüchtlingsunterkunft in Bamberg

Ein sogenanntes Ankerzentrum in Bamberg steht in Flammen. Alle Personen konnten gerettet werden. Wie kam es zum Brand?

von Christian Ströhl

22. September 2018, 14:57 Uhr

Bamberg | In einer Flüchtlingsunterkunft im bayerischen Bamberg ist am Samstag ein Großbrand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden alle Menschen, die sich in dem Gebäude aufhielten, gerettet. Verletzte oder Todesopfer gab es nicht.

Die Behörden wurden laut Polizei gegen Mittag zunächst durch einen vorbeifahrenden Autofahrer alarmiert. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag weiter an. Der gesamte Dachstuhl stand zeitweise in Flammen. Die Polizei rief Anwohner auf, wegen der starken Rauchentwicklung Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Brandursache war zunächst unbekannt.



Ankerzentren sind Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge, auf die sich die Koalition im Bund auf Drängen vor allem der bayerischen CSU verständigt hatte. "Anker" steht dabei für Ankunft, Entscheidung, Rückführung.Asylbewerber sollen für die gesamte Dauer ihrer Antragsprüfung untergebracht werden. Eine Bündelung verschiedener für sie zuständiger Behörden soll die Verfahren beschleunigen, die zentrale Unterbringung in den Einrichtungen vor allem Abschiebungen erleichtern. Die meisten Bundesländer lehnen die Errichtung von Ankerzentren bislang ab.