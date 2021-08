Probleme mit dem Fallschirm : Vor den Augen der Zuschauer: Mann kommt bei Fallschirmsprung ums Leben

Dutzende Zuschauer blicken in dem Himmel, als drei Fallschirmspringer aus einem Flugzeug hüpfen. Doch einer der Schirme bereitet Probleme – ein Mann stürzt ungebremst zu Boden.

Ganderkesee | Bei einem Fallschirmsprung ist ein 35-Jähriger im Landkreis Oldenburg tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann mit zwei anderen über einem Maisfeld in der Nähe des Flugplatzes Ganderkesee aus einem Flugzeug gesprungen. Rund 60 bis 100 Zuschauer verfolgten dies am frühen Samstagabend. Fallschirm bereitete Probleme D...

