Marineeinsatz im Mittelmeer : Mit Frontex gegen Schleuser: Fregatte „Schleswig-Holstein“ kehrt zurück

Das Kriegsschiff war Mitte August vergangenen Jahres aufgebrochen, um bei der Mission gegen Schleuserkriminalität den Seeraum in der Ägäis zwischen Griechenland und der Türkei zu überwachen.

Wilhelmshaven | Die deutsche Fregatte „Schleswig-Holstein“ ist nach einem halben Jahr bei einem Nato-Einsatz im Mittelmeer in ihren Heimathafen Wilhelmshaven zurückgekehrt. Am Pier des Marinestützpunktes begrüßten Familienangehörige und Kameraden die rund 200-köpfige Besatzung am Freitagvormittag. Zudem spielte ein Marinemusikkorps. Für die Soldatinnen und Soldaten s...

