Mithilfe bei geplantem Anschlag? : Frau von Kölner Rizin-Bombenbauer festgenommen

Sief Allah H. soll an einer Bombe mit dem Kampfstoff Rizin gebastelt haben. Seine Frau soll ihm dabei geholfen haben.

von dpa

24. Juli 2018, 11:51 Uhr

Köln | Nach dem Fund von hochgiftigem Rizin zum Bombenbau in einer Kölner Wohnung haben die Ermittler nun auch die Ehefrau des terrorverdächtigen Islamisten Sief Allah H. festgenommen. Die 42 Jahre alte Yasmin H. wird verdächtigt, ihrem Mann geholfen zu haben. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Dienstag mit. Unter anderem soll sie ihm mehrfach ihr Konto bei einem Internet-Versandhändler für seine Bestellungen überlassen haben.

Kontakt zu Terrororganisation

Der Tunesier habe im Herbst 2017 über soziale Medien Kontakt zu Mitgliedern der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) in Syrien gehabt, hieß es weiter. Diese hätten ihm vorgeschlagen, in Deutschland einen Anschlag zu verüben. Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft sagte auf Nachfrage, dies habe sich im Rahmen der weiteren Ermittlungen herausgestellt. Dadurch hätten sich auch die Erkenntnisse über eine Beteiligung von Yasmin H. verdichtet.

Sief Allah H., der bei seiner Verhaftung Mitte Juni 29 Jahre alt war, hatte laut Sicherheitsbehörden in einer Wohnung im Kölner Stadtteil Chorweiler den Bio-Kampfstoff Rizin hergestellt. Gegen ihn wird wegen des dringenden Tatverdachts ermittelt, biologische Waffen hergestellt zu haben. Zudem steht ein Anfangsverdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat im Raum.

Hilfe bei der Lieferung des Stoffes

Yasmin H., die Deutsche ist, soll laut Bundesanwaltschaft die Lieferung von zumindest 1000 Rizinussamen mitabgewickelt haben. Nachdem ihrem Mann Ende Mai die Herstellung von 84,3 Milligramm Rizin gelungen sei, hätten beide gemeinsam in einer Kölner Zoohandlung einen Zwerghamster gekauft – an ihm sollte das Gift getestet werden.

Der 42-Jährigen wird außerdem vorgeworfen, Sief Allah H. eine Reise zu einer Pyrotech-Firma in Polen organisiert zu haben. Außerdem habe sie ihm 2017 zwei Mal einen Flug in die Türkei gebucht, um sich in Syrien der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) anschließen zu können. Beide Ausreiseversuche waren allerdings gescheitert.

Zunächst hatte "Spiegel Online" über die Festnahme am Dienstagmorgen berichtet. Dem Medienbericht zufolge soll die sechsfache Mutter schon früher Kontakt zu Islamisten gesucht haben. Sief Allah H. habe sie über Facebook kennengelernt. Beide hätten sich im Oktober 2015 das erste Mal getroffen und sehr schnell geheiratet. Im Winter 2016 sei Sief Allah H. zu seiner Frau nach Köln gezogen.

Yasmin H. sollte am Nachmittag in Karlsruhe einem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) vorgeführt werden. Dieser entscheidet darüber, ob sie in Untersuchungshaft kommt.