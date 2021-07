In der Nacht überrascht : Flutkatastrophe Bad Neuenahr: „Wir haben keine Warnung bekommen“

Bad Neuenahr-Ahrweiler gehört zu den am stärksten betroffenen Flutgebieten. Langsam beginnen die Aufräumarbeiten, doch für die Menschen bleibt ein bitterer Beigeschmack: Viele sind nicht vor den Wassermassen gewarnt worden.

Bad Neuenahr-Ahrweiler | Haci Okcu steht in seinem Ladengeschäft oder vielmehr zwischen dem, was davon übrig geblieben ist. Die 200 Quadratmeter, in der vor einigen Wochen noch Pizza verkauft wurde, sind von Schlamm überzogen. Seit drei Tagen arbeitet Okcu daran, die Schäden der Flut zu beseitigen. „Mir tun die Knochen weh“, sagt der 62-Jährige und stützt sich auf einen Besen...

