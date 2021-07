Besuch von Angela Merkel : Flutkatastrophe Bad Münstereifel: Es mangelt noch an Vielem

Bad Münstereifel ist eigentlich ein beschaulicher Kurort. Seit die Flutmassen sich durch die historische Altstadt geschoben haben, ist davon nicht mehr viel über. Doch die Aufräumarbeiten sind in vollem Gange.

Bad Münstereifel | Stephanie Kaczmarek ist froh, dass sie diesen Tag erleben kann. Nicht nur, weil am Dienstag ihr 33. Geburtstag ist, sondern auch weil sie am Tag der Überflutung kurz vorher mit ihrer Hündin spazieren war. Sie unterschätzt den Regen, der am Mittwochabend in Bad Münstereifel vom Himmel kommt. „Wenn ich mir überlege, dass ich um 20.30 Uhr mit dem Hund dr...

