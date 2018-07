Nach spektakulärer Rettung : Hollywood-Produzent plant Film über Höhlendrama in Thailand

Nach der gelungenen Rettungsaktion plant ein US-Produzent nun die Verfilmung der Geschichte um das Jugend-Fußballteam.

von dpa

11. Juli 2018, 13:50 Uhr

Scottsdale | Die spektakuläre Rettung von zwölf jungen Fußballern und ihrem Trainer aus einer Höhle in Thailand könnte bald auf der großen Leinwand laufen. Solch ein Film könne Millionen Menschen weltweit inspirieren, sagte Michael Scott, Geschäftsführer der US-amerikanischen Produktionsfirma Pure Flix Entertainment, in einer Videobotschaft auf Twitter.

"Die Tapferkeit und das Heldentum, das ich erlebt habe, ist unglaublich inspirierend, also ja, das wird ein Film für uns sein", bestätigte Scott dem "Hollywood Reporter".



Filme, die Jesus Christus und den christlichen Glauben hervorheben

Pure Flix Entertainment mit Sitz in Scottsdale im Bundesstaat Arizona produziert Filme, die Jesus Christus und den christlichen Glauben hervorheben. "Es muss nicht unbedingt ein christlicher Film werden, nur ein inspirierender", sagte Scott dem US-Branchenmagazin.

Scott selbst lebt zeitweise in Thailand und war während der Rettungsarbeiten nach eigenen Angaben vor Ort. Seine Frau sei mit dem Taucher befreundet gewesen, der bei den ersten Rettungsversuchen ums Leben kam, sagte er.

Die Jungen und ihr Trainer waren am 23. Juni bei einem Ausflug in die Tropfsteinhöhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non rund 1000 Kilometer nördlich von Bangkok von Wassermassen überrascht worden. Erst nach neun Tagen wurden sie entdeckt und Anfang dieser Woche befreit. Ihr Schicksal löste weltweit große Anteilnahme und Medienaufmerksamkeit aus.